Глава UFC Уайт сообщил, что хотел бы увидеть реванш между Хабибом и Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что хотел бы увидеть реванш между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«В идеальном мире, если Конор Макгрегор выиграет бой с Дастином Порье, я хотел бы увидеть бой-реванш с ним и Хабибом Нурмагомедовым. Это бой имеет смысл», — приводит слова Уайта MMAfighting.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором.

Напомним, россиянин последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Его бой с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов тогда победил досрочно во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта.

Хабиб ушёл из спорта с рекордным послужным списком — 29-0.