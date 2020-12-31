Глава UFC Уайт сообщил, что хотел бы увидеть реванш между Хабибом и Макгрегором
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что хотел бы увидеть реванш между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«В идеальном мире, если Конор Макгрегор выиграет бой с Дастином Порье, я хотел бы увидеть бой-реванш с ним и Хабибом Нурмагомедовым. Это бой имеет смысл», — приводит слова Уайта MMAfighting.
Напомним, в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором.
Напомним, россиянин последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Его бой с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов тогда победил досрочно во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта.
Хабиб ушёл из спорта с рекордным послужным списком — 29-0.
Дана Уайт — о переговорах с Хабибом: ставлю на себя
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