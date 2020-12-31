Пётр Ян заявил о намерении провести три боя в 2021 году

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян (15-1) заявил, что в 2021 году планирует провести три боя. Об этом он рассказал пресс-службе UFC.
«В 2021 году я надеюсь провести три боя. Трудно что-то планировать, учитывая, что происходит в мире, но у меня есть большое желание это сделать. Я начну тренировочный лагерь в январе, и мне не терпится снова войти в октагон», – заявил Ян.
27-летний российский боец должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу.
Ранее Стерлинг обратился к Яну в «Твиттере», позвав россиянина в качестве зрителя на борцовское шоу. Ян ответил шуткой.
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