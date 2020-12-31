«Бой, который не хотелось бы видеть». Исмаилов — о поединке Анкалаева и Крылова в UFC

Российский боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал информацию, что россияне Магомед Анкалаев и Никита Крылов сразятся на одном из турниров UFC в феврале.

«Блин, бой, который не хотелось бы видеть. Зачем так часто наших между собой сводят?! Боятся, что, кроме россиян, в UFC никого не останется?» — написал Исмаилов в «сториз» своего «инстаграма».

28-летний россиянин Магомед Анкалаев провёл в MMA 15 боёв, потерпев поражение лишь в одном из них. В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 254, он нокаутировал Иона Куцелабу.

Никита Крылов в последнем поединке 14 марта 2020 года на UFC Fight Night 170 единогласным решением судей победил Джонни Уокера. Всего он провёл на профессиональной сцене ММА 33 боя, одержав 26 побед.

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