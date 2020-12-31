Промоутер анонсировал визит Конора Макгрегора в Россию

Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов сообщил, что в 2021 году в Россию приедет бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

«Планируется приезд Макгрегора в Россию. Но есть два момента: первое — это пандемия, второе — его бой с Дастином Порье. Поэтому говорить пока что сложно, но приоткрою чуть-чуть завесу тайны: в следующий приезд в Россию он посетит турнир Hardcore Fighting. В качестве гостя. Мы бы мечтали хотя бы о двухраундовом поединке, но…» — приводит слова промоутера «Матч ТВ».

Напомним, матч-реванш Макгрегора с Дастином Порье, который возглавит кард турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, состоится в ночь с 23 на 24 января мск.

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