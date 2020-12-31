Шлеменко сравнил Нурмагомедова с Ломаченко

Российский боец MMA Александр Шлеменко сравнил чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим чемпионом мира по боксу в лёгком весе украинцем Василием Ломаченко. По мнению Шлеменко, Нурмагомедов и Ломаченко добились успехов не в последнюю очередь благодаря отцам.

«В первую очередь, наверное, можно выделить работоспособность Хабиба. Я могу отметить такого же парня, Ломаченко. Я считаю, что самое главное, что их объединяет, – это их отец. У них обоих в семье был учитель, личный пример – отец, который, можно сказать, выстроил свою жизнь так, чтобы его дети стали чемпионами. Это моё мнение.

Вспомним про Василия Ломаченко. Мне кажется, что его отец многим жертвовал так же, как, наверное, и отец Хабиба. Давайте заметим: слишком выдающихся результатов они не показали. Да, они хорошие спортсмены, но они были нацелены на то, чтобы их дети стартанули. И они это сделали», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.

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