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Тим Цзю обратился к болельщикам

Тим Цзю обратился к болельщикам
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, обратился к болельщикам в преддверии Нового года.

«Обращаюсь к друзьям, болельщикам и спонсорам. Спасибо за вашу поддержку, мы желаем вам безопасного и счастливого Нового года! Оставайтесь на связи, в 2021-м будет интересно!» — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, сделанному после боя с Боуином Морганом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Тима Цзю.

В поединке с Морганом Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.

Опубликовано видео нокаута в бою Тим Цзю — Морган
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