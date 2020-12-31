Тим Цзю обратился к болельщикам

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, обратился к болельщикам в преддверии Нового года.
«Обращаюсь к друзьям, болельщикам и спонсорам. Спасибо за вашу поддержку, мы желаем вам безопасного и счастливого Нового года! Оставайтесь на связи, в 2021-м будет интересно!» — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, сделанному после боя с Боуином Морганом.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Тима Цзю.
В поединке с Морганом Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.
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