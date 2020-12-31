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47-летний де ла Хойя признался, что хочет провести реванш с Мейвезером

47-летний де ла Хойя признался, что хочет провести реванш с Мейвезером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что хочет ещё раз выйти на ринг с непобеждённым американцем Флойдом Мейвезером.

«Я всегда гордился тем, что дрался с лучшими. Почему бы не подраться с парнем, который побил Канело? Почему бы не провести реванш с Мейвезером? В этом есть интрига», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Первый бой Мейвезера и де ла Хойи, состоявшийся в мае 2007 года, завершился победой Флойда раздельным решением судей.

Последний бой 47-летний де ла Хойя провёл в декабре 2008 года, уступив филиппинцу Мэнни Пакьяо. Всего на его счету 45 поединков, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. У 43-летнего Мейвезера 50 побед в 50 боях.

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