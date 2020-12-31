Тренер Нурмагомедова дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от матча-реванша бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье. Поединок, который возглавит кард турнира UFC 257, состоится в ночь с 23 на 24 января 2021 года.

«Фаворитом считаю Конора, потому что он более точный ударник, а перевести его в партер будет непростой задачей для Дастина. Ему придётся пройти сквозь огонь ради сокращения дистанции.

Всё возможно, оба высококлассные бойцы. Но у меня фаворитом является Конор за счёт его ударных навыков. Он — мастер ударной техники в лёгкой весовой категории. Но списывать Дастина со счетов не стоит», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmozone.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

Порье: перед боем с Нурмагомедовым я не мог спать

Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов 2020 года в UFC на «Чемпионате» и получите подписку на 1 месяц на UFC Fight Pass!