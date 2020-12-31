Тренер Нурмагомедова дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от матча-реванша бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье. Поединок, который возглавит кард турнира UFC 257, состоится в ночь с 23 на 24 января 2021 года.
«Фаворитом считаю Конора, потому что он более точный ударник, а перевести его в партер будет непростой задачей для Дастина. Ему придётся пройти сквозь огонь ради сокращения дистанции.
Всё возможно, оба высококлассные бойцы. Но у меня фаворитом является Конор за счёт его ударных навыков. Он — мастер ударной техники в лёгкой весовой категории. Но списывать Дастина со счетов не стоит», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmozone.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов 2020 года в UFC на «Чемпионате» и получите подписку на 1 месяц на UFC Fight Pass!
- 31 декабря 2020
-
15:22
-
14:01
-
12:11
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
07:45
-
04:29
- 30 декабря 2020
-
23:57
-
22:52
-
22:00
-
20:40
-
19:58
-
18:52
-
17:55
-
16:20
-
14:59
-
14:43
-
14:38
-
14:34
-
14:29
-
14:18
-
13:10
-
12:01
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
06:57
-
04:12
-
01:24
-
00:24
- 29 декабря 2020
-
23:27
-
22:14
-
21:59
-
20:55