Тренер Макгрегора: Конор может нокаутировать Порье одним ударом

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал об ожиданиях от матча-реванша ирландца и бывшего временного чемпиона в лёгком весе американца Дастина Порье. Поединок, который возглавит кард турнира UFC 257, состоится в ночь с 23 на 24 января мск.
«На этот раз Дастину будет противостоять соперник, который может нокаутировать его одним ударом, и он это уже почувствовал на себе. Можно всю жизнь потратить на посещение спортивного психолога, но такое никому не стереть из памяти.
Если вспомнить первый бой, первый удар ногой с разворота просвистел в дюйме от головы Дастина. На пару дюймов ниже — и всё закончилось бы быстрее, чем в поединке Конора с Жозе Алду», — приводит слова Каваны Low Kick MMA.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
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