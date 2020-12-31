Исмаилов: Чимаев скромный, но самоуверенный. Отлично пообщались

Российский боец ММА Магомед Исмаилов встретился с шведским бойцом Хамзатом Чимаевым.
«Встретились с Хамзатом Чимаевым т отлично провели время. Он суперсамоуверенный, и, в то де время, скромный. Интересное сочетание. Мы решили выяснить кто лучше борется и… это уже совсем другая история. Очень рад был тебе брат», — подписал видео в своём «инстаграме» Исмаилов.
Ранее стало извсетно, что Чимаев не сможет принять участие в поединке с Леоном Эвардсом.
Напомним, встреча Чимаева с Эдвардсом должна была возглавить турнир UFC на «Бойцовском острове» 20 января, но 29 декабря стало известно, что Хамзат не сможет принять участие в шоу. Причина этого пока остаётся неизвестной. Добавим, что схватка Чимаева и Эдвардса срывается уже не первый раз. Соперники должны были встретиться 19 декабря 2020 года, но Леон заразился коронавирусом.
- 31 декабря 2020
-
19:59
-
16:32
-
15:22
-
14:01
-
12:11
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
07:45
-
04:29
- 30 декабря 2020
-
23:57
-
22:52
-
22:00
-
20:40
-
19:58
-
18:52
-
17:55
-
16:20
-
14:59
-
14:43
-
14:38
-
14:34
-
14:29
-
14:18
-
13:10
-
12:01
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
06:57
-
04:12
-
01:24
-
00:24
- 29 декабря 2020
-
23:27
-
22:14