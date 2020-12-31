Исмаилов: Чимаев скромный, но самоуверенный. Отлично пообщались

Российский боец ММА Магомед Исмаилов встретился с шведским бойцом Хамзатом Чимаевым.



«Встретились с Хамзатом Чимаевым т отлично провели время. Он суперсамоуверенный, и, в то де время, скромный. Интересное сочетание. Мы решили выяснить кто лучше борется и… это уже совсем другая история. Очень рад был тебе брат», — подписал видео в своём «инстаграме» Исмаилов.



Ранее стало извсетно, что Чимаев не сможет принять участие в поединке с Леоном Эвардсом.



Напомним, встреча Чимаева с Эдвардсом должна была возглавить турнир UFC на «Бойцовском острове» 20 января, но 29 декабря стало известно, что Хамзат не сможет принять участие в шоу. Причина этого пока остаётся неизвестной. Добавим, что схватка Чимаева и Эдвардса срывается уже не первый раз. Соперники должны были встретиться 19 декабря 2020 года, но Леон заразился коронавирусом.