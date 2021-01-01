Александр Поветкин поделился мнением о возможности реванша с Владимиром Кличко

Российский боксёр Александр Поветкин дал понять, что с радостью проведёт реванш с украинцем Владимиром Кличко, но не будет сильно сожалеть, если бой так и не состоится. В 2013 году Кличко победил в Москве единогласным решением судей.



«Как было, так было. Как ни крути, Владимир Кличко — хороший и сильный боксёр. Ну проиграл я, не отрицаю. Не сумел ничего сделать из того, что планировал. Если нам суждено будет ещё побоксировать, я буду рад. Если нет, ничего не поделать. Я не буду рваться к этому бою или через себя переступать, мол, хочу его безумно», — приводит слова Поветкина ТАСС.



Ближайший бой Поветкина — против британца Диллиана Уайта — намечен на конец зимы — начало весны 2021 года.