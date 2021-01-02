Менеджер Нурмагомедова допустил возобновление карьеры Хабиба ради боя с Сен-Пьером

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, допустил, что российский боец может возобновить карьеру ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.
«Честно говоря, я думаю, что если Жорж Сен-Пьер всерьёз собирается возобновить карьеру, то это могло бы поднять Хабиба», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Напомним, Жор Сен-Пьер не выступает с осени 2017 года. В последнем поединке он досрочно победил Майкла Биспинга, отобрав у него титул чемпиона в среднем весе. На протяжении долгого времени Сен-Пьера упоминают в качестве возможного соперника для действующего чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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