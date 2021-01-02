Чимаев прилетел в Чечню

Боец UFC Хамзат Чимаев посетил Чечню. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме». В частности, спортсмен выложил фото, на котором он спускается с трапа самолёта, при этом геотегом указан город Грозный.

«В гостях хорошо, но дома всегда лучше», — написал Чимаев.

Напомним, Хамзат долгое время проживает в Швеции и является гражданином этой скандинавской страны. На поединки он также выходит под флагом Швеции. Ожидалось, что Чимаев проведёт поединок 20 января на «Бойцовском турнире» в Абу-Даби (ОАЭ). Его бой с Леоном Эдвардсом должен был возглавить шоу. Однако схватку пришлось перенести уже во второй раз. У Чимаева возникли осложнения после коронавируса.

Соответствующий пост доступен на странице Чимаева в «Инстаграме».