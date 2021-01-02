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Ломаченко хочет встретиться с Джервонтой Дэвисом

Ломаченко хочет встретиться с Джервонтой Дэвисом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко хочет провести следующий поединок с чемпионом мира по версии WBA Regular в лёгком весе Джервонтой Дэвисом.

«Лично я предпочёл бы поединок с Дэвисом — он более агрессивен. Плюс ко всему он левша, а мне нравится драться с левшами. Так что если бы у меня была возможность выбрать соперника, им бы стал Дэвис, почему нет? Но я сомневаюсь, что он станет моим следующим оппонентом. Сомневаюсь, что его сразу поставят против меня», — приводит слова украинца BoxingScene.

Напомним, в 2020 году Василий Ломаченко потерял три пояса в лёгком весе. В октябре минувшего года он провёл поединок за звание абсолютного чемпиона мира с Теофимо Лопесом, проиграв тому решением судей.

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