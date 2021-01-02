У. Нурмагомедов: прививайте правильные ценности своим детям

Боец UFC Умар Нурмагомедов оставил философский пост на своей странице в «Инстаграме», порассуждав о правильном воспитании детей.

«Настоящим банкротом окажется тот, чьих детей воспитал бескрайний Интернет со всеми мерзостями, что в нём есть. Прививайте правильные ценности своим детям.



Пророк Мухаммед сказал: «Лучшее, что родитель может даровать своему ребёнку, — это хорошее воспитание», — написал Умар Нурмагомедов на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице Умара Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, дебют Умара Нурмагомедова в UFC откладывался дважды. 23 января 2021 года он должен провести первую встречу в промоушене. На турнире UFC 257 его соперником станет Сергей Морозов. Главным событием шоу станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье.