Сауль Альварес официально отказался от титула в среднем весе
Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF во втором среднем весе Сауль Альварес официально оставил вакантным пояс чемпиона мира по версии WBA Super в среднем весе. Таким образом, мексиканец намерен сфокусироваться на выступлениях во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг).
«Теперь Альварес боксёр второго среднего веса. Это его дивизион. Здесь он чувствует себя сильнее, и мы больше не будем спускаться в среднюю весовую категорию», — приводит слова тренера Альвареса Эдди Рейносо BoxingScene.
Таким образом, Рёта Мурата, который владел поясом WBA Regular в среднем весе, станет полноценным чемпионом этой организации и сможет проводить объединительные поединки.
Что касается Альвареса, то в скором времени он намерен встретиться с Авни Йылдырымом.
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