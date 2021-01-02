Менеджер Хабиба — о реванше с Конором: Нурмагомедова тяжело уговорить деньгами
Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оценил вероятность проведения реванша между его клиентом и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По его словам, россиянина вряд ли прельстят какие-то особенные финансовые условия.
«С финансовой точки зрения это огромный бой. Но мы знаем Хабиба, его трудно соблазнить деньгами. В скором времени Нурмагомедов встретится с Даной Уайтом в Лас-Вегасе, они обсудят будущее. Дана хорош в том, чтобы убеждать людей в чём-то», — приводит слова функционера TMZ.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне в октябре 2020 года и досрочно победил Джастина Гэтжи. После этого россиянин заявил о завершении карьеры.
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