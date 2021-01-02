Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Менеджер Хабиба — о реванше с Конором: Нурмагомедова тяжело уговорить деньгами

Менеджер Хабиба — о реванше с Конором: Нурмагомедова тяжело уговорить деньгами
Бокс/ММА / UFC 0

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оценил вероятность проведения реванша между его клиентом и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По его словам, россиянина вряд ли прельстят какие-то особенные финансовые условия.

«С финансовой точки зрения это огромный бой. Но мы знаем Хабиба, его трудно соблазнить деньгами. В скором времени Нурмагомедов встретится с Даной Уайтом в Лас-Вегасе, они обсудят будущее. Дана хорош в том, чтобы убеждать людей в чём-то», — приводит слова функционера TMZ.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне в октябре 2020 года и досрочно победил Джастина Гэтжи. После этого россиянин заявил о завершении карьеры.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021