Менеджер Хабиба — о реванше с Конором: Нурмагомедова тяжело уговорить деньгами

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оценил вероятность проведения реванша между его клиентом и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По его словам, россиянина вряд ли прельстят какие-то особенные финансовые условия.

«С финансовой точки зрения это огромный бой. Но мы знаем Хабиба, его трудно соблазнить деньгами. В скором времени Нурмагомедов встретится с Даной Уайтом в Лас-Вегасе, они обсудят будущее. Дана хорош в том, чтобы убеждать людей в чём-то», — приводит слова функционера TMZ.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне в октябре 2020 года и досрочно победил Джастина Гэтжи. После этого россиянин заявил о завершении карьеры.