«Не расслабляйтесь». Ян совершил пробежку в 19-градусный мороз

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян продолжает поддерживать форму и в новогодние дни. Так, на своей странице в «Инстаграме» он выложил пост с пробежки.

Яна окружает заснеженный пейзаж, он одет тепло. Судя по наложенной на видео надписи, температура воздуха упала до отметки 19 градусов мороза.

«Друзья, всех — с Новым годом! Не расслабляйтесь», — сказал спортсмен на видео. Кроме того, к фото и видео он прикрепил текст.

«Это не просто утро. Это реализация планов. Для этого нужно — не визуализировать, а действовать. Цитата моя, запишите», — написал Ян.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, 12 декабря 2020 года Ян должен был провести защиту титула от посягательств Альджамейна Стерлинга, но схватку пришлось перенести на 2021 год.