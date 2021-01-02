«Не расслабляйтесь». Ян совершил пробежку в 19-градусный мороз

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян продолжает поддерживать форму и в новогодние дни. Так, на своей странице в «Инстаграме» он выложил пост с пробежки.
Яна окружает заснеженный пейзаж, он одет тепло. Судя по наложенной на видео надписи, температура воздуха упала до отметки 19 градусов мороза.
«Друзья, всех — с Новым годом! Не расслабляйтесь», — сказал спортсмен на видео. Кроме того, к фото и видео он прикрепил текст.
«Это не просто утро. Это реализация планов. Для этого нужно — не визуализировать, а действовать. Цитата моя, запишите», — написал Ян.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, 12 декабря 2020 года Ян должен был провести защиту титула от посягательств Альджамейна Стерлинга, но схватку пришлось перенести на 2021 год.
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