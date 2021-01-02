Бывший тренер Емельяненко: рекомендовал Фёдору посмотреть, как боксирует Рой Джонс
Александр Мичков, бывший тренер Фёдора Емельяненко по ударной технике, признался, что советовал подопечному присмотреться к технике боксёра Роя Джонса — младшего. Как отметил Мичков, благодаря этому Емельяненко смог расширить свой арсенал.
«Рекомендовал Федору посмотреть, как боксирует Рой Джонс, как он передвигается, под каким углом наносит удары, какие делает обманные движения и финты. Федя посмотрел его и резко обогатил свой арсенал.
Он многое взял у Роя Джонса — те же финты. То есть он прибавил в этом отношении. Не могу сказать, что Джонс — любимый боец Федора, но сто процентов, что он от него многое взял, прибавил к своей манере», — рассказал Александр Мичков в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
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