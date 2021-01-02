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Лопес: я просто взял сердце Ломаченко и сожрал у него на глазах

Лопес: я просто взял сердце Ломаченко и сожрал у него на глазах
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес в очередной раз вспомнил бой с экс-чемпионом мира в трёх дивизионах Василием Ломаченко.

«У парней постарше просто нет сердца. Я подошёл к Ломаченко, схватил его сердце и потребовал отдать мне. Я просто взял его сердце и сожрал у него на глазах. Ему это не понравилось. У тебя должно быть сердце. Я не думаю, что такое сердце есть у Кэмпбелла. Он может доставить проблем Гарсии, но есть большая вероятность, что Райан его вырубит», — приводит слова Лопеса BoxingScene.

Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес и Василий Ломаченко встретились в бою за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Американец победил единогласным решением судей. Украинец потерял сразу три пояса. После схватки выяснилось, что Василий вышел на бой с травмой плеча.

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