Джон Джонс рассказал, когда планирует завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что планирует провести ещё три или четыре боя, а затем завершить карьеру.



«Я бы хотел завоевать титул в тяжёлом весе, два или три раза защитить его в боях с сильнейшими, а затем хотел бы перейти к занятию гуманитарной работой», — приводит слова Джонса Bleacher Report.



Напомним, Джон Джонс отказался от титула в полутяжёлом весе и в 2021 году планирует провести дебютный бой в тяжёлом дивизионе. Ожидается, что он встретится с победителем титульного поединка между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну.



33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.