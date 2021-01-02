Минеев — о драке с Исмаиловым: на меня напали шакалы и гиены. Обязательно задам им вопросы

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены устроили драку на турнире в Москве, который состоялся в минувшие выходные, представители команды Исмаилова напали на Минеева.
«Это были люди, которых я узнал впоследствии, а на тот момент не знал. Узнал по видео. Это было не особо затруднительно — у меня такая медийность, что мне просто сразу написали, кто это, и все.
Я вопросы обязательно задам этим людям. Это у нас, конечно, не останется в рамках правового поля. Об этих людях тоже забывать никто не собирается.
Они шакалы и гиены. Какими-то цензурными словами их не назвать. Я привык напротив себя в клетке видеть воинов, львов, тигров, волков, но в этот раз запрыгнули шакалы и гиены», — сказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».
Напомним, ранее в декабре Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Бойцов доставили в полицию. Позднее каждого из них оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.
- 2 января 2021
-
22:53
-
21:56
-
20:55
-
19:50
-
18:55
-
17:10
-
16:37
-
15:16
-
14:50
-
13:34
-
12:44
-
11:26
-
10:25
-
09:18
-
06:21
- 1 января 2021
-
10:42
- 31 декабря 2020
-
19:59
-
16:32
-
15:22
-
14:01
-
12:11
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
07:45
-
04:29
- 30 декабря 2020
-
23:57
-
22:52
-
22:00
-
20:40
-
19:58
-
18:52
-
17:55
-
16:20
-
14:59