Минеев — о драке с Исмаиловым: на меня напали шакалы и гиены. Обязательно задам им вопросы

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены устроили драку на турнире в Москве, который состоялся в минувшие выходные, представители команды Исмаилова напали на Минеева.



«Это были люди, которых я узнал впоследствии, а на тот момент не знал. Узнал по видео. Это было не особо затруднительно — у меня такая медийность, что мне просто сразу написали, кто это, и все.



Я вопросы обязательно задам этим людям. Это у нас, конечно, не останется в рамках правового поля. Об этих людях тоже забывать никто не собирается.



Они шакалы и гиены. Какими-то цензурными словами их не назвать. Я привык напротив себя в клетке видеть воинов, львов, тигров, волков, но в этот раз запрыгнули шакалы и гиены», — сказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».



Напомним, ранее в декабре Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Бойцов доставили в полицию. Позднее каждого из них оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

