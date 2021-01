Хабиб лидирует в двух номинациях. На «Чемпионате» продолжается выбор лучшего бойца года

На «Чемпионате» продолжается один из самых знаковых проектов 2020 года — голосование за выбор лучших бойцов UFC. С 24 декабря все болельщики могут оставить свой голос на специальной странице, выбрав главных звёзд в семи номинациях:



«Лучший боец» (мужчины), «Лучший боец» (женщины), «Прорыв года», «Апсет года», «Сабмишен года», «Нокаут года», «Бой года».



После восьми дней голосования во всех номинациях определены лидеры.



Лучший боец (мужчины)



1. Хабиб Нурмагомедов — 51%

2. Пётр Ян — 21%

3. Исраэль Адесанья — 16%

4. Дейвисон Фигередо — 9%

5. Ян Блахович — 2%



Лучший боец (женщины)



1. Валентина Шевченко — 66%

2. Аманда Нуньес — 20%

3. Вейли Жанг — 8%

4. Маккензи Дёрн — 4%

5. Аманда Рибас — 2%



Нокаут года



1. Хоакин Бакли — 45%

2. Коди Гарбрандт — 19%

3. Конор Макгрегор — 16%

4. Фрэнсис Нганну — 14%

5. Кевин Холлэнд — 6%



Апсет года



1. Джастин Гэтжи — 63%

2. Ян Блахович — 16%

3. Дейвисон Фигередо — 12%

4. Марлон Вера — 7%

5. Шана Добсон — 2%



Сабмишен года



1. Хабиб Нурмагомедов — 54%

2. Шавкат Рахмонов — 18%

3. Ариана Липски — 12%

4. Александр Романов — 11%

5. Лиана Джоджуа — 6%



Прорыв года



1. Хамзат Чимаев — 63%

2. Кевин Холлэнд — 19%

3. Александр Романов — 12%

4. Гига Чикадзе — 4%

5. Мераб Двалишвили — 3%



Бой года



1. Джастин Гэтжи vs Тони Фергюсон — 51%

2. Дастин Порье vs Дэн Хукер — 18%

3. Вейли Жанг vs Йоанна Енджейчик — 16%

4. Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено — 13%

5. Висенте Локе vs Нико Прайс — 2%



Голосование продлится до 9 января, так что у вас есть время изменить ситуацию в пользу понравившихся вам кандидатов. Голосуйте сами и делитесь ссылкой с друзьями, чтобы поддержать любимого бойца.



Кроме того, сразу после голосования вам будет доступен специальный промокод на месяц бесплатного доступа на видеосервис UFC Fight Pass с тысячами часов лучших поединков всех времён.