Гарсия нокаутировал Кэмпбелла и стал временным чемпионом WBC в лёгком весе
В ночь на 3 января по московскому времени в Далласе (США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились американский боксёр Райан Гарсия и британец Люк Кэмпбелл. На кону поединка стоял временный титул WBC в лёгком весе.
Бой продлился семь раундов и завершился победой Гарсии нокаутом. Примечательно, что во втором раунде Кэмпбеллу удалось отправить Гарсию в нокдаун.
Для 22-летнего Райана Гарсии эта победа стала 21-й в 21 поединке в профессиональной карьере. Кэмпбелл потерпел четвёртое поражение в 24 боях.
В других поединках вечера бокса в Далласе Роджер Гутьеррес победил Рене Альварадо и завоевал пояс чемпиона WBA первом легком весе, а Феликс Альварадо защитил титул IBF в первом наилегчайшем весе, нокаутировав Ди Джей Криэля.
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