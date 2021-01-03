Райан Гарсия: моё выступление показало многим людям, кем я являюсь на самом деле
Американский боксёр временный чемпион WBC в лёгком весе Райан Гарсия прокомментировал победу над Люком Кэмпбеллом. Гарсия отметил, что хотел показать людям, что он на самом деле является воином.
«Моё выступление показало многим, кем я являюсь на самом деле. Я должен был продемонстрировать, что я воин. После нокдауна мне нужно было немного успокоиться. Знал, что могу победить его, но я был потрясён. Это безумие», — сказал Гарсия после поединка.
Бой продлился семь раундов и завершился победой Гарсии нокаутом. Примечательно, что во втором раунде Кэмпбеллу удалось отправить Гарсию в нокдаун.
Это 21-я победа 22-летнего Райана Гарсии в 21 поединке в профессиональной карьере. Кэмпбелл потерпел четвёртое поражение в 24 боях.
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