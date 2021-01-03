Минеев — о драке с Исмаиловым: у него голова была — как большой мешок картошки

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA — Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены устроили драку на турнире в Москве, который состоялся в декабре. Представители команды Исмаилова напали на Минеева.
«Мне вообще нигде не досталось, посмотрите на меня, я абсолютно чистый. Еще раз говорю, со стороны оппонента вылилось много грязи, много провокаций и много того, что даже обсуждать не хочется, но попытка вызвать понимание общественности, будто меня били и хотели избить, она настолько нелепая и жалкая, что ничего кроме возмущения от этого не остается. Посмотрите на мое лицо и на его лицо, и сразу станет понятно, кого избили.
У Исмаилова две ссадины в районе переносицы? Нет, не могу сказать, откуда они взялись. Там в заварушке сложно определить, что кто куда нанес. Когда увидел после этого Магу Исмаилова, у него вся башка была в шишках, испинанная, исколотая, один большой мешок картошки вместо головы. Он сразу начал жаловаться: «Твои ребята меня избили». Думаю, ну ничего себе, у тебя такая аудитория, что от нее стоило ожидать», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».
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