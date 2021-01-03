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Хабиб — о бойце Алиеве: 5 лет назад он продавал галоши, а в 2023-м хочет ворваться в UFC

Хабиб — о бойце Алиеве: 5 лет назад он продавал галоши, а в 2023-м хочет ворваться в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца Имамшафи Алиева. Алиев является представителем школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

«Лет 5 назад он продавал галоши на базаре, получалось хорошо. А теперь он вовсю пашет и хочет уже 2023 году ворваться в UFC.

А пока ему предстоит бой 15 января на совместном турнире Eagle FC & UAE Warriors в Абу-Даби», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов за последние месяцы вложился в несколько проектов. Так, он запустил сеть мобильной связи Eagle Mobile, а также стал главой промоутерской компании. Нурмагомедов выкупил лигу Gorilla FC и переименовал её в Eagle FC. Именно в этой лиге и предстоит выступать Алиеву.

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