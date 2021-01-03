Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кэмпбелл: Гарсию ждёт большое будущее

Кэмпбелл: Гарсию ждёт большое будущее
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Люк Кэмпбелл прокомментировал поражение от Райана Гарсии в поединке за временный титул WBC в лёгком весе.

«Если честно, у меня разбито сердце, хотел сегодня победить ради фанатов. Надеюсь, все получили удовольствие от этого поединка. Должен снять шляпу перед Гарсией. Его ждёт большое будущее. Желаю ему всего наилучшего», — написал Кэмпбелл в своём «твиттере».

Бой продлился семь раундов и завершился победой Гарсии нокаутом. Примечательно, что во втором раунде Кэмпбеллу удалось отправить Гарсию в нокдаун.

Это 21-я победа 22-летнего Райана Гарсии в 21 поединке в профессиональной карьере. Кэмпбелл потерпел четвёртое поражение в 24 боях.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021