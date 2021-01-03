Кэмпбелл: Гарсию ждёт большое будущее

Британский боксёр Люк Кэмпбелл прокомментировал поражение от Райана Гарсии в поединке за временный титул WBC в лёгком весе.



«Если честно, у меня разбито сердце, хотел сегодня победить ради фанатов. Надеюсь, все получили удовольствие от этого поединка. Должен снять шляпу перед Гарсией. Его ждёт большое будущее. Желаю ему всего наилучшего», — написал Кэмпбелл в своём «твиттере».



Бой продлился семь раундов и завершился победой Гарсии нокаутом. Примечательно, что во втором раунде Кэмпбеллу удалось отправить Гарсию в нокдаун.



Это 21-я победа 22-летнего Райана Гарсии в 21 поединке в профессиональной карьере. Кэмпбелл потерпел четвёртое поражение в 24 боях.