Райан Гарсия хочет провести бой с Дэвином Хэйни

Американский боксёр временный чемпион WBC в лёгком весе Райан Гарсия выразил желание провести бой с регулярным чемпионом WBC Дэвином Хэйни. По словам Гарсии, вторым вариантом для следующего боя он считает Джервонту Дэвиса.



«Хочу драться с Дэвином Хэйни. Конечно, хотел бы провести бой и с Джервонтой Дэвисом, но если мы можем сделать бой с Дэвином, то давайте это сделаем», — приводит слова Гарсии BoxingScene.



Бой продлился семь раундов и завершился победой Гарсии нокаутом. Примечательно, что во втором раунде Кэмпбеллу удалось отправить Гарсию в нокдаун.



Это 21-я победа 22-летнего Райана Гарсии в 21 поединке в профессиональной карьере. Кэмпбелл потерпел четвёртое поражение в 24 боях.