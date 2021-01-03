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Райан Гарсия хочет провести бой с Дэвином Хэйни

Райан Гарсия хочет провести бой с Дэвином Хэйни
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американский боксёр временный чемпион WBC в лёгком весе Райан Гарсия выразил желание провести бой с регулярным чемпионом WBC Дэвином Хэйни. По словам Гарсии, вторым вариантом для следующего боя он считает Джервонту Дэвиса.
«Хочу драться с Дэвином Хэйни. Конечно, хотел бы провести бой и с Джервонтой Дэвисом, но если мы можем сделать бой с Дэвином, то давайте это сделаем», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Бой продлился семь раундов и завершился победой Гарсии нокаутом. Примечательно, что во втором раунде Кэмпбеллу удалось отправить Гарсию в нокдаун.

Это 21-я победа 22-летнего Райана Гарсии в 21 поединке в профессиональной карьере. Кэмпбелл потерпел четвёртое поражение в 24 боях.

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