Команда Ломаченко перед боем с Лопесом просила о замене судьи, поставившей счёт 119:109

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, что незадолго до поединка с Теофимо Лопесом его адвокат просил заменить в судейском корпусе Джули Ледерман, которая в итоге отметилась счётом 119:109 в пользу Теофимо. Та оценка вызвала большой скандал, так как воспринималась многими как необъективная.
После боя Ломаченко назвал судей заряженными. Теперь он объяснил и эти слова.
«Когда я говорил о заряженности судей, то имел в виду предвзятость. Если посмотреть на счёт, который они дали, здесь вопрос или в компетентности, или в необъективности. Если штат Невада допустил их… Хотя перед боем наш адвокат просил заменить Джули Ледерман. Она из того же штата, что и Лопес, она представляет Нью-Йорк, она оттуда же, что и Лопес. Мы не хотели, чтобы меня кто-то судил из Калифорнии, а Лопеса — из Нью-Йорка. Адвокат дал запрос, но его отклонили, сказали, что всё будет в порядке», — рассказал украинец в интервью, размещённом на канале SnowqueenLA.
Напомним, Ломаченко проиграл Лопесу решением судей, лишившись всех титулов.
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