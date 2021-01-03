Волков — о Новом годе: тоже хотел пробежать кросс, но не смог

Боец UFC Александр Волков рассказал, что после новогодних праздников хотел пробежать кросс, но не смог этого сделать.

«Есть кто живой после праздников? Вообще, судя по „Инстаграму“ все кроссы начали бегать, теперь не догонишь. Честно, я тоже хотел, но не смог», — написал Волков, завершив сообщение смеющимся эмодзи.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, Волков последний раз появлялся в октагоне в октябре 2020 года. На турнире UFC 254 он нокаутировал Уолта Харриса. Следующим соперником Александра станет экс-претендент на титул UFC Алистар Оверим. Дата этого поединка ещё не определена.

Добавим, что в конце минувшего года Волков и члены его семьи переболели коронавирусом.