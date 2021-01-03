Райан Гарсия: Ломаченко не смог нокаутировать Кэмпбелла, я же вытер Люком канвас ринга

Временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Райан Гарсия прокомментировал свою досрочную победу над Люком Кэмпебллом, отметив, что экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко не смог нокаутировать британца.

«Я всем говорил, что закончу этот поединок досрочно при помощи удара по корпусу. Как только я донёс до цели тот левый, знал, что Кэмпбелл не захочет продолжать.

Парень, который завоевал две золотые награды Олимпийских игр, Ломаченко, не смог нокаутировать Люка. Линарес также не смог остановить его досрочно. Мне же только 22 года и я, нокаутировав Кэмпбелл, протёр им канвас ринга", — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Напомним, бой Гарсия — Кэмпбелл продлился семь раундов и завершился победой Райана нокаутом. Примечательно, что во втором раунде Кэмпбеллу удалось отправить Гарсию в нокдаун.



Это 21-я победа 22-летнего Райана Гарсии в 21 поединке в профессиональной карьере.