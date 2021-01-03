Бивол — о бое с Бетербиевым: если стороны сильно захотят, то получится организоватьй

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном поединке с чемпионом мира по версиям WBC, IBF в этой же весовой категории Артуром Бетербиевым. По его словам, организовать такую схватку реально.
«Бой с Бетербиевым? Мы спортсмены — простые люди. Если есть титул, то мы готовы боксировать. У нас с Артуром одинаковые цели. Однако у нас есть промоутеры. Плюс ему предстоит защита титула в ближайшее время. Преждевременно говорить о чём-то в такой ситуации. Есть определённые нюансы.
Если стороны сильно захотят, то получится организовать. Боксёры же согласны. Возможно, нам ещё нужно дождаться определённого количества зрителей. Я свою команду периодически дёргаю по этому поводу", — приводит слова Бивола «Матч ТВ».
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