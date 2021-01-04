Кормье: Махачев талантлив, как никто другой
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями об Исламе Махачеве, назвав россиянина одним из главных претендентов на титул в лёгком весе.
«Ислам Махачев один из первых претендентов на титул. Я говорю так, не потому что он мой друг и одноклубник. Действительно верю, что он талантлив, как никто другой. Его стиль приносит соперникам много проблем.
Его стиль не агрессивен, но у него есть всё. Он хорош в стойке, он обучен этому компоненту. Хабиб на старте карьеры не был в этом силён, но Ислам более совершенен в этом плане. Он уже готов к тому, чтобы сражаться за место среди топ-бойцов дивизиона", — приводит слова Кормье BJPenn.
Напомним, следующим соперником Ислама Махачева станет Дрю Добер.
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