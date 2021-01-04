Бивол пошутил о чипировании во время пандемии коронавируса

Известный российский боксёр Дмитрий Бивол пошутил, что мир сможет преодолеть пандемию коронавируса, когда всех людей прочипируют.
«У меня были симптомы коронавируса, обоняние пропало дня на четыре, слабость в теле была, горло першило, но температуры не было. Я не придал этому значения.
Когда мир вернётся к нормальной жизни без всяких ограничений? Когда всех прочипируют! Шутка. Не знаю. Будем надеяться, что к лету всё уже будет нормально. Сколько можно уже, да? Всё равно ведь такие болезни зимой и ранней весной бушуют больше, чем летом. Думаю, напряжение будет до лета. А осторожность сохранится надолго.
Чего больше всего не хватает в жизни с ограничениями? В кино хотел бы сходить. Больше хочется смотреть на лица людей, маски угнетают. Хочется жить чуть посвободнее, надоела эта уязвимость», — приводит слова Бивола News.ru
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