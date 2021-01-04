Исмаилов – о популярности: бесплатно яблоки дают. Мне по кайфу

Российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал в соцсети видео, в котором рассказал, как относится к популярности. В частности, спортсмена в ролике попросили прокомментировать мнение о том, что известность в Дагестане мешает сходить на рынок и купить яблок.



«Купить невозможно. Бесплатно дают эти яблоки. Мне по кайфу. Я фотографируюсь и нормально это всё переношу», — заявил Исмаилов.



После этого боец предложил сфотографироваться на память одному из официантов заведения, где записывалось видео.

«Если популярность меня не настигает, я сам её настигаю», — написал под роликом Магомед.

Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».

34-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. На его счету 18 побед, два поражения и одна ничья.