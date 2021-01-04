Литовский боец MMA объяснил, за что избил женщин в новогоднюю ночь

Литовский боец смешанных единоборств Витольд Ягело, который в Вильнюсе в новогоднюю ночь избил двух женщин и мужчину, раскрыл подробности инцидента.

«Там живёт подруга моей девушки Анастасии Виктория, она пригласила нас на Новый год. Мы пришли в 20-21 час, вечеринка была в самом разгаре. Там был друг Виктории и ещё одна её подруга, её звали Котрина. Я не был с ними знаком.

Это была странная вечеринка: Виктория постоянно выясняла отношения со своим другом, какие-то любовные выяснения. Котрина была без настроения, жаловалась, что её бросил парень, она постоянно оскорбляла меня — я ей чем-то не нравился. Она сказала: может, не пей больше, ведь ты боксёр, и так дурной, будешь пить — ещё больше одуреешь… И это она постоянно повторяла. Я не знаю, почему она ко мне приставала.

После полуночи, когда мы уже встретили Новый год, мы потанцевали, и тогда подошла Виктория и говорит: «Ну ударь меня». Я попросил оставить меня в покое, но она стала мне угрожать расправой, сказала, что приедут её друзья. Я не обращал на неё внимания, она успокоилась. Тогда моя подруга сказала, что хочет прилечь, и ушла в другую комнату, за ней пошёл друг Виктории. Я удивился. Тут услышал шум, побежал туда и увидел, что он пристаёт к моей подруге.

Я уже видел, что до этого он её то пощипывал, то похлопывал по мягкому месту… Я молчал, но когда в комнате такое увидел и услышал крик…

Тогда тот мужчина два раза ударил меня по лицу. Я ударил его — два-три раза. Тут прибежала Котрина — с ножом в руках. Она замахивалась на меня. Не было времени думать, что делать. Я забрал нож, два раза ударил её», — цитирует бойца Delfi.lt.

В отношении Ягело открыли расследование. Спортсмену, которого обвиняют в избиении двух женщин и мужчины, грозит наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до трёх лет.