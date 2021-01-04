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«Он был какой-то возбуждённый». Исмаилов вспомнил драку с Минеевым

«Он был какой-то возбуждённый». Исмаилов вспомнил драку с Минеевым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым. Напомним, в декабре спортсмены на одном из турниров по MMA в Москве устроили драку, в ходе которой представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«Был ли он пьян? Не знаю. Может, он был возбуждён от ситуации. Бывает же. Он зашёл такой возбужденный вызывать там.

Я так близко к нему не стоял, чтобы чувствовать, был он пьян или нет. Я не почувствовал, что от него пахнет спиртным. Но он был какой-то возбуждённый», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Kovalenko.

Напомним, Исмаилова и Минеева оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

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