Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер дебютирует в UFC 23 января 2021 года на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает MMAFighting. Соперником Чендлера станет Дэн Хукер.
Как сообщает источник, Чендлер находится в тренировочном лагере уже пару недель, так как ожидал, что его первый бой в UFC состоится в январе. Первоначально ходили слухи, что Чендлер может провести первый бой в UFC с Джастином Гэтжи, а затем потенциальным соперником Майкла называли Чарльза Оливейру, но Оливейра заявил, что не был готов сделать вес в такие короткие сроки.
Ожидается, что этот бой станет запасным вариантом главного события турнира — схватки экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье, которая пройдёт в этот же вечер.
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