Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Минеев назвал условия реванша с Исмаиловым

Минеев назвал условия реванша с Исмаиловым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Российский боец ММА Владимир Минеев назвал условия возможного реванша с Магомедом Исмаиловым.

«Я ставлю на кон пояс, и в любом противостоянии вечера должно быть пять раундов. Мы не будем участвовать в турнире, где не наш бой будет главным. Это сказки, которые ему может предоставлять АСА, все уже знают его слабые стороны и идут ему навстречу. Все, кроме Fight Nights и меня. Весовая категория? 84,4 кг.

Гонорары будут равными — обсуждать всерьёз эти непонятные высказывания даже не нужно: «А я буду драться за столько-то денег… А пусть меня выводит Филип Киркоров…». Он всё что угодно может говорить, чтобы не драться. Он может выдумывать что угодно, но публика ему никогда этого не простит.

Или Магомед Исмаилов просто может отдать мне 20 миллионов рублей, и я от него отстану», — приводит слова Минеева Матч ТВ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021