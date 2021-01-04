Минеев назвал условия реванша с Исмаиловым

Российский боец ММА Владимир Минеев назвал условия возможного реванша с Магомедом Исмаиловым.



«Я ставлю на кон пояс, и в любом противостоянии вечера должно быть пять раундов. Мы не будем участвовать в турнире, где не наш бой будет главным. Это сказки, которые ему может предоставлять АСА, все уже знают его слабые стороны и идут ему навстречу. Все, кроме Fight Nights и меня. Весовая категория? 84,4 кг.



Гонорары будут равными — обсуждать всерьёз эти непонятные высказывания даже не нужно: «А я буду драться за столько-то денег… А пусть меня выводит Филип Киркоров…». Он всё что угодно может говорить, чтобы не драться. Он может выдумывать что угодно, но публика ему никогда этого не простит.



Или Магомед Исмаилов просто может отдать мне 20 миллионов рублей, и я от него отстану», — приводит слова Минеева Матч ТВ.