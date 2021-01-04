Петтис хочет подраться с блогером Джейком Полом

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис признался, что заинтересован в поединке с блогером Джейком Полом.
«Я бы с удовольствием побоксировал. Я ещё никогда не проводил боксёрских поединков, так что мой рекорд — 0-0. Но я наблюдал за боксом всю свою жизнь. Вот поэтому я ввязался в бои. Наблюдал за Чавесом, де ла Хойей, Мейвезером — за всеми ребятами, которые поднимаются и идут дальше.
Думаю, Джейк Пол становится лучше. Он сильно готовился к поединку. По бою с Робинсоном вы могли посмотреть, в какой именно форме он сейчас находится, как он стоит в стойке. Будет интересно посмотреть, как далеко он зашёл.
Мне 33 год, и я долго занимаюсь ММА. Я выступаю около 14 лет. Я бы с удовольствием попробовал что-то новое. Думаю, перед пенсией я займусь именно боксом», — приводит слова Петтиса TMZ.
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