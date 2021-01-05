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«Моя семья на всю жизнь». Хабиб опубликовал фото с менеджером Абдель-Азизом

«Моя семья на всю жизнь». Хабиб опубликовал фото с менеджером Абдель-Азизом
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с менеджером Али Абдель-Азизом.

«Я просто люблю этого парня, он моя семья на всю жизнь. Это фото после моего долгого перелета из России в США.

Я очень хотел спать, и заснул в раздевалке прямо перед боем Ислама Махачева», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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