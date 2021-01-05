Барнетт и Ортис вызвались провести бой с Ф. Емельяненко
Бывшие чемпионы UFC Джош Барнетт и Тито Ортис изъявили готовность провести бой со знаменитым россиянином Фёдором Емельяненко, выступающим в MMA-промоушене Bellator.
Ранее президент Bellator Скотт Кокер заявил, что ему хотелось бы организовать прощальный бой Емельяненко в Москве. В «твиттере» издания MMA Junkie спросили, кто должен стать соперником россиянина.
«Есть лишь один правильный вариант», — написал Барнетт в своём «твиттере».
«Я буду вторым!» — добавил Ортис в своём «твиттере».
44-летний Фёдор Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде. Всего на его счету 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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