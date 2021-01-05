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Источник: Бёрнсу дали титульный бой с Усманом на UFC 258

Источник: Бёрнсу дали титульный бой с Усманом на UFC 258
Бокс/ММА / UFC 0
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, получил титульный поединок с обладателем соответствующего пояса Камару Усманом. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» ESPN MMA.

Сообщается, что поединок Усман — Бёрнс должен пройти на турнире UFC 258, проведение которого запланировано на 13 февраля. Бойцы ещё не подписали контракт на поединок, однако обе стороны согласовали, что бой будет состоять из пяти раундов.

34-летний Бёрнс выступает в MMA с 2012 года. Последний поединок он провёл в мае 2020 года, победив Тайрона Вудли единогласным решением судей. На его счету 19 побед и три поражения. У 33-летнего Усмана 17 побед и одно поражение.

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