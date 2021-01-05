Гаджиев: для меня Харитонова больше не существует. Я брезгую им

Российский промоутер Камил Гаджиев раскритиковал бойца Сергея Харитонова, выступающего в MMA-промоушене Bellator. Напомним, ранее Харитонов утверждал, что Гаджиев якобы дрался с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым.
«Харитонов говорит, что для него Камила Гаджиева больше не существует? Да ради бога. Для меня Сергея Харитонова больше не существует. Я с ним хотел встретиться, звонил, вызывал, говорил: «Ты где? Я сейчас подъеду». А он начинает мне какие-то сказки рассказывать: он то там, то здесь и так далее. Я что, взял бы 10 человек и поехал Серёгу Харитонова бить ногами? Это же бред.
На самом деле я бы посадил его напротив. Во-первых, человек со сломанными челюстью и носом. Как его вообще бить? Я бы сказал: «Сергей, ты поясни». Я хотел от него услышать то, что мужчина в данном случае должен сказать. Но я от него этого ни по телефону не услышал, ни на встречу он не появился. Короче, бог с ним.
Я не знаю, как к нему относиться, брезгую даже им. Обсуждать Харитонов – Яндиев… Там уже всё сказано. Все люди сделали выводы. Серёге с этим жить, пусть живёт. Мне кажется, что с каждым интервью он себя ещё больше закапывает. Может быть, я предвзят», — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.
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