Президент UFC назвал трёх бойцов, за которыми надо следить в 2021-м

Президент UFC Дана Уайт выделил трёх бойцов промоушена, за выступлениями которых, по его мнению, надо будет особенно внимательно следить в 2021 году.

«Разумеется, Хамзат Чимаев. Что мне нравится в этом парне, так это то, что он всё время хочет драться. Ребята, которые так же хороши, как он, и хотят драться всё время, — не все хотят драться с ним, поэтому трудно организовывать поединки.

Ещё у нас есть Кевин Холланд. Так же как и Чимаев, он всё время хочет драться. В 2020 году малыш выиграл пять боёв из пяти. Он забавный и зрелищный.

И ещё одним будет Хоакин Бакли, который в 2020 году оформил один из самых вирусных моментов в истории UFC с этим своим нокаутом», — приводит слова Уайта издание BJPenn.com.

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