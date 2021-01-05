Чендлер: стану кошмаром для Макгрегора
Бывший чемпион Bellator, новобранец UFC Майкл Чендлер считает, что его стиль стал бы настоящей проблемой для бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Конечно, мне бы хотелось получить возможность встретиться с Конором Макгрегором. Думаю ли, что буду чертовски хорош в таком поединке? Конечно. У меня есть отличный бэкграунд в борьбе, нокаутирующая мощь, к тому же я могу совмещать ударную работу и тейкдауны. Думаю, что стану кошмаром для Конора. Но я уважаю его, он продолжает идти по своему пути», — приводит слова американца BJ Penn.
Напомним, что Чендлер выступит в андеркарде поединка Конора Макгрегора с Дастином Порье. Первым соперником Майкла в UFC станет новозеландец Дэн Хукер.
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