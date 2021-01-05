«Видимо, имеет связи с КГБ». На Украине недовольны, что президентом AIBA стал Кремлёв

Президент Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов признался, что был разочарован результатами голосования по выборам нового главы AIBA. По его словам, избрание на этот пост россиянина Умара Кремлёва стало «ударом».

«Для меня это удар. Кремлёв всегда выступал против Украины. Человек, который имел несколько судимостей. Видимо, имеет связи с КГБ. Конечно, решают всё деньги. Мне кажется, что куплены все голоса. Это всё нехорошо для бокса.

Я 50 лет в боксе, знаю и любительский бокс. Я предлагал на должность президента Серика Конакбаева из Казахстана. Очень грамотный, кандидат наук. Неподкупный. Он правильно бы вёл дела. У меня много друзей в России были возмущены, когда Кремлёва выбирали генсеком национальной федерации: его противников чуть ли не с автоматами не пускали на голосование", — приводит слова Завьялова издание «Сегодня».