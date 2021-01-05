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Орловский 20 февраля встретится с Аспиналем

Орловский 20 февраля встретится с Аспиналем
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, ветеран лиги 41-летний Андрей Орловский узнал дату следующего поединка и имя соперника. Беларус выступит 20 февраля, а его соперником станет Том Аспиналь, сообщает UFC Europe на своей странице в «Твиттере».

Для Орловского минувший год стал успешным. В 2020 году он провёл два поединка, победив в обоих случаях. 13 мая Орловский по очкам победил Фелипе Линса, а в ноябре справился с Таннером Босером, прервав успешную серию канадца.

Что касается Аспиналя, то британец в 2020 году дебютировал в UFC. В июле 2020 года он победил Джека Колье, а в октябре 2020 года нокаутировал Алана Баду. Всего в смешанных единоборствах 27-летний Аспиналь провёл 11 поединков, победив в 9 случаях.

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