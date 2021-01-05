«Думал, что будет справедливо». Кэмпбелл возмущён судейскими записками в бою с Гарсией

Бывший претендент на титул чемпиона мира в лёгком весе Люк Кэмпбелл прокомментировал счёт судейских записок в его бою с Райаном Гарсией, который был выставлен до остановки поединка из-за досрочного поражения британца.

«Чтобы победить, я должен был его нокаутировать. Думал, будет более-менее справедливо. Но тот счёт, о котором мне сказали, был попросту глупым. Наш поединок был конкурентным. На судейских карточках был предвзятый счёт.

Теперь я думаю, что в любом случае был в проигрышной ситуации. Мне бы никогда не отдали победу по очкам. Мне нужно было только нокаутировать Райана», — приводит слова Кэмпбелла BoxingScene.

Отметим, что на момент остановки встречи на всех карточках судей вёл Гарсия — 58:56, 58:55, 58:55. При этом во втором раунде Гарсия был в нокдауне. В целом в первой половине встречи лучше смотрелся Кэмпбелл.